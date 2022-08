Sono 94 i casi di Febbre del Nilo, le regioni del Nord le più colpite (Di mercoledì 10 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) – La sorveglianza epidemiologica umana e veterinaria condotta nei primi mesi della stagione vettoriale, ha evidenziato una sostenuta circolazione di West Nile virus (WNV) – Febbre del Nilo – in alcune regioni, soprattutto del Nord Italia. Lo rende noto il ministero della Salute. Al 2 agosto, è stato registrato un totale di 94 casi d’infezione (tra cui 55 casi di infezione neuro-invasiva, 19 casi in donatori di sangue, 19 casi di Febbre e 1 caso sintomatico) con 7 decessi. La sorveglianza entomologica e veterinaria ha confermato la presenza del West Nile virus (WNV) in 100 pool di zanzare, 15 uccelli appartenenti a specie bersaglio e 10 uccelli selvatici rinvenuti nell’ambito della sorveglianza passiva. ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 10 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) – La sorveglianza epidemiologica umana e veterinaria condotta nei primi mesi della stagione vettoriale, ha evidenziato una sostenuta circolazione di West Nile virus (WNV) –del– in alcune, soprattutto delItalia. Lo rende noto il ministero della Salute. Al 2 agosto, è stato registrato un totale di 94d’infezione (tra cui 55di infezione neuro-invasiva, 19in donatori di sangue, 19die 1 caso sintomatico) con 7 decessi. La sorveglianza entomologica e veterinaria ha confermato la presenza del West Nile virus (WNV) in 100 pool di zanzare, 15 uccelli appartenenti a specie bersaglio e 10 uccelli selvatici rinvenuti nell’ambito della sorveglianza passiva. ...

