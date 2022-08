Sky – Marchetti: “Il Sassuolo regala al Napoli due settimane di trattative per Raspadori” (Di mercoledì 10 agosto 2022) Ultime novità di calciomercato di Sky Sport su Giacomo Raspadori: “Pinamonti al Sassuolo non lo libera. Ma dà la possibilità di trattare col Napoli“. Luca Marchetti durante lo speciale calciomercato di Sky dice: “Oggi non c’è stata la telefonata tra Giovanni Carnevali e Aurelio De Laurentiis, si resta all’offerta scritta del Napoli di 25 milioni di euro più bonus. Secondo Marchetti non è detto che “Pinamonti, giocatore più pagato nell’ storia del Sassuolo, sia il sostituto di Raspadori. Ma l’arrivo dell’attaccante dall’Inter è una buona notizia per i tifosi del Napoli, perché da alla società azzurra la possibilità di trattare il calciatore per altri due settimane. Questo perché fino a qualche giorno fa Carnevali voleva ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 10 agosto 2022) Ultime novità di calciomercato di Sky Sport su Giacomo: “Pinamonti alnon lo libera. Ma dà la possibilità di trattare col“. Lucadurante lo speciale calciomercato di Sky dice: “Oggi non c’è stata la telefonata tra Giovanni Carnevali e Aurelio De Laurentiis, si resta all’offerta scritta deldi 25 milioni di euro più bonus. Secondonon è detto che “Pinamonti, giocatore più pagato nell’ storia del, sia il sostituto di. Ma l’arrivo dell’attaccante dall’Inter è una buona notizia per i tifosi del, perché da alla società azzurra la possibilità di trattare il calciatore per altri due. Questo perché fino a qualche giorno fa Carnevali voleva ...

