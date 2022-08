Quote scudetto serie A: scatto Roma (Di mercoledì 10 agosto 2022) Il mercato lascia segni profondi sulle squadre e provoca oscillazioni nelle Quote . La serie A sta per iniziare con diverse pretendenti allo scudetto e, a pochi giorni dall'inizio del torneo, ecco la ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 10 agosto 2022) Il mercato lascia segni profondi sulle squadre e provoca oscillazioni nelle. LaA sta per iniziare con diverse pretendenti alloe, a pochi giorni dall'inizio del torneo, ecco la ...

Lecce-Inter: presentazione della partita e pronostico L'Inter, che ha evidenziato parecchi problemi nel precampionato, soprattutto in difesa, fa il proprio esordio in campionato al Via del Mare contro il neopromosso Lecce, guidato da Marco Baroni.