Programmi TV di stasera, mercoledì 10 agosto 2022. Su Canale 5 tornano in replica i Fratelli Caputo (Di mercoledì 10 agosto 2022) Fratelli Caputo (Foto US Mediaset) Rai1, ore 21.25: Superquark Documentario. Trovare il partner giusto non è facile, ma lo è ancora meno per alcune specie che sembrano avere tutto contro. Nella quinta puntata del programma condotto da Piero Angela continua il viaggio nel gioco della seduzione con i documentari della BBC. Approfondimento poi sulla tiroide, una ghiandola piccola ma molto importante di cui si conoscono le proprietà ma meno i suoi veri meccanismi di autoregolazione. C’è oggi un progetto tutto italiano per scoprire come funziona. Il servizio di Barbara Bernardini va alla scoperta della “scatola nera “della tiroide. Una nuova tecnica svelerà come si producono davvero gli ormoni. Il sito di Roccapelago è un ritrovamento unico per l’Italia. Per le mummie di Roccapelago non si tratta, come spesso accaduto, della mummi?cazione volontaria di ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 10 agosto 2022)(Foto US Mediaset) Rai1, ore 21.25: Superquark Documentario. Trovare il partner giusto non è facile, ma lo è ancora meno per alcune specie che sembrano avere tutto contro. Nella quinta puntata del programma condotto da Piero Angela continua il viaggio nel gioco della seduzione con i documentari della BBC. Approfondimento poi sulla tiroide, una ghiandola piccola ma molto importante di cui si conoscono le proprietà ma meno i suoi veri meccanismi di autoregolazione. C’è oggi un progetto tutto italiano per scoprire come funziona. Il servizio di Barbara Bernardini va alla scoperta della “scatola nera “della tiroide. Una nuova tecnica svelerà come si producono davvero gli ormoni. Il sito di Roccapelago è un ritrovamento unico per l’Italia. Per le mummie di Roccapelago non si tratta, come spesso accaduto, della mummi?cazione volontaria di ...

CarloCalenda : Lo Stato non lo sentiamo più nostro e quando si tratta di scegliere chi lo governerà non teniamo conto di esperienz… - AnnaMancini81 : Stasera in tv giovedì 11 agosto 2022, I programmi in onda - fabianaCa35 : Stasera 2 programmi di politica … mi chiedo: ma il centro destra ?? #LaCorsaAlVoto - infoitcultura : Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Mercoledì 10 Agosto 2022 - ElSeorPerez1 : @Tg3web titoli di stasera edizione delle 19:00: “i partiti scoprono le carte…” ma che notizia è… le stesse facce da… -