Nuova squadra per l’ex Napoli: affare fatto in Serie A! (Di mercoledì 10 agosto 2022) L’Empoli di mister Zanetti ha messo le mani su una vecchia conoscenza del Napoli: Alberto Grassi. l’ex centrocampista del Napoli è molto vicino ad indossare la maglia dei toscani, la trattativa è in fase avanzata e c’è la volontà del calciatore di trasferirsi all’Empoli. Il centrocampista ex Napoli, Parma ed Atalanta tra le altre, la scorsa stagione era in forza al Cagliari ed ha militato tra le fila dei partenopei durante la stagione 2015-2016 dove non è riuscito ad incidere a causa di qualche infortunio. In seguito ad una sfortunata, Grassi fu girato in prestito all’Atalanta e poi alla Spal, fino ad arrivare alla cessione a titolo definitivo nel 2019 al Parma e all’esperienza sarda dello scorso anno tra le fila del Cagliari. Ora gli aspetta una Nuova sfida con l‘Empoli di Paolo Zanetti, una ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 10 agosto 2022) L’Empoli di mister Zanetti ha messo le mani su una vecchia conoscenza del: Alberto Grassi.centrocampista delè molto vicino ad indossare la maglia dei toscani, la trattativa è in fase avanzata e c’è la volontà del calciatore di trasferirsi all’Empoli. Il centrocampista ex, Parma ed Atalanta tra le altre, la scorsa stagione era in forza al Cagliari ed ha militato tra le fila dei partenopei durante la stagione 2015-2016 dove non è riuscito ad incidere a causa di qualche infortunio. In seguito ad una sfortunata, Grassi fu girato in prestito all’Atalanta e poi alla Spal, fino ad arrivare alla cessione a titolo definitivo nel 2019 al Parma e all’esperienza sarda dello scorso anno tra le fila del Cagliari. Ora gli aspetta unasfida con l‘Empoli di Paolo Zanetti, una ...

KumbullaMarash : Concludiamo la nostra pre-season con un’ottima prestazione di squadra!?? Grazie a tutti voi che avete riempito l’Oli… - AliprandiJacopo : ??Prima sera di #Wijnaldum a Roma, e subito prima cena di squadra. Una serata tutti insieme per cementare il gruppo… - antropovera : Ho fatto un colloquio per entrare in una serie c. Mi ha detto di sì, ma servono i numeri per avviare una nuova squa… - lollo___95 : Nuova squadra da gufare fino alla morte nella prossima stagione - GIGGIONAPOLI : Mi dispiace per Raspadori ma ADL ,dovrebbe lasciare Carnevali col cerino in mano e un mal di pancia nella squadra!… -