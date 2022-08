Ndombele al Napoli, occasione per De Laurentiis: cosa è successo con il Tottenham! (Di mercoledì 10 agosto 2022) Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato, ha parlato a “Radio Goal” su Radio Kiss Kiss Napoli delle novità di calciomercato in casa Napoli. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione: Calciomercato Napoli, Ndombele sostituisce Fabian? “Il Napoli potrebbe non sostituire Fabian? Sì, questo ragionamento ci sta. Io credo che il Napoli non prenderà uno tanto per prenderlo. Deve trovare l’occasione giusta, un buon investimento. Szoboszlai è stato sondato, ma ha avuto dei problemi la scorsa stagione; Lo Celso è stato seguito, ma ora la pista sembra essersi raffreddata e potrebbe andare altrove; Barak è sempre monitorato”. “Ndombele? È stato proposto al Napoli. In questa fase si possono cogliere delle occasioni nelle ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 10 agosto 2022) Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato, ha parlato a “Radio Goal” su Radio Kiss Kissdelle novità di calciomercato in casa. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione: Calciomercatosostituisce Fabian? “Ilpotrebbe non sostituire Fabian? Sì, questo ragionamento ci sta. Io credo che ilnon prenderà uno tanto per prenderlo. Deve trovare l’giusta, un buon investimento. Szoboszlai è stato sondato, ma ha avuto dei problemi la scorsa stagione; Lo Celso è stato seguito, ma ora la pista sembra essersi raffreddata e potrebbe andare altrove; Barak è sempre monitorato”. “? È stato proposto al. In questa fase si possono cogliere delle occasioni nelle ...

