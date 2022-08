Meteo di Ferragosto | stop al caldo e temporali

(Di mercoledì 10 agosto 2022) Nei prossimi giorni, indicano le previsioni, ci sarà un fermarsi delafricano e tantialmeno fino a. È la previsione di Lorenzo Tedici,rologo del sito www.il.it. Nei prossimi giorni e almeno fino al giorno di, infatti, l’anticiclone africano non proteggerà più l’Italia. L’alta pressionedelle Azzorre dall’oceano si appresta a invadere i settori centrali e settentrionali fino a raggiungere le repubbliche Baltiche. Sul bordo inferiore di questa vasta struttura inizieranno a scorrere correnti più fresche che raggiungeranno l’Italia facendo il loro ingresso dai Balcani. Queste correnti cacceranno l’anticiclone africano verso Algeria, Marocco e Spagna, lasciando l’Italia in balìa di un’accesa ...

Quindi, dopo untutto sommato bello e caldo, ma non troppo come le settimane scorse, ... 'I fenomenipotrebbero spingersi con una certa frequenza fin verso la Pianura Padana, ...Mario Giuliacci prova a tracciare un quadro chiaro di quello che potrebbe accadere già in queste ore che ci avvicinano al. Ilha subito parecchi cambiamenti negli ultimi giorni e come testimoniano i nubifragi di ieri nella prvincia di Avellino , a quanto pare c'è un'inversione di tendenza importante. Le ...(Adnkronos) – 10 agosto: notte di San Lorenzo con nubi quasi ovunque diradate che permetteranno la visione delle stelle cadenti. Luna quasi Piena nasconderà parte dello spettacolo a causa della sua fo ...Il secondo desiderio sarà quello di fermare il lento graduale cedimento dell’alta pressione: abbiamo avuto 3 mesi di sole, cieli azzurri e caldo africano e, ora che ci avviciniamo a Ferragosto, il ...