Mancini : " Per la lotta scudetto vedo Roma e Napoli dietro a Milan, Inter e Juventus" (Di mercoledì 10 agosto 2022) Roberto Mancini ha rilasciato un'Intervista a La Gazzetta dello Sport, il mister ha parlato del prossimo campionato di serie A. Ecco le sue dichiarazioni : " Favorite per il campionato ? Milan, Inter, e Juve davanti a tutti. Poi vedo Roma e Napoli. Milan ? io credo che l'untusiasmo dei giovani possa durare. Pioli ha dato alla squadra un gioco sicuro. La Juventus la vedo ancora in prima fila perchè l'infortunio di Pogba ha tolto tanto al progetto e tanto gli restituirà. Per me la Juve era già forte lo scorso anno. Di Maria ha classe e qualità per fare ancora la differenza. Io la juve la metto sempre tra le favorite. Alle loro spalle metto sullo stesso piano Roma oppure il Napoli, ... Leggi su terzotemponapoli (Di mercoledì 10 agosto 2022) Robertoha rilasciato un'vista a La Gazzetta dello Sport, il mister ha parlato del prossimo campionato di serie A. Ecco le sue dichiarazioni : " Favorite per il campionato ?, e Juve davanti a tutti. Poi? io credo che l'untusiasmo dei giovani possa durare. Pioli ha dato alla squadra un gioco sicuro. Lalaancora in prima fila perchè l'infortunio di Pogba ha tolto tanto al progetto e tanto gli restituirà. Per me la Juve era già forte lo scorso anno. Di Maria ha classe e qualità per fare ancora la differenza. Io la juve la metto sempre tra le favorite. Alle loro spalle metto sullo stesso pianooppure il, ...

