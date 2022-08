Juventus, Sky: “Depay ad un passo, per Rabiot…” (Di mercoledì 10 agosto 2022) Juventus Depay- La Juventus continua la sua preparazione in vista della prossima stagione, che debutterà a Ferragosto contro il Sassuolo. Precampionato non convincente, per Allegri, che fa scattare qualche campanello d’allarme. Cherubini è molto attivo sul mercato in entrata, dopo l’acquisto di Di Maria e Pogba, serve ancora qualche tassello per definire per filo e per segno la squadra. Da Francoforte a Barcellona il passo è breve. Mentre Federico Cherubini chiudeva Kostic , in parallelo ieri l’uomo-mercato della Juve ha iniziato la preparazione per Depay. E oggi a Torino contano di poter avere anche catalano, con l’attaccante olandese pronto a firmare un biennale con i bianconeri. Già lunedì i vertici juventini avevano avuto un abboccamento positivo con quelli blaugrana. Inutile dire che questa forte ... Leggi su seriea24 (Di mercoledì 10 agosto 2022)- Lacontinua la sua preparazione in vista della prossima stagione, che debutterà a Ferragosto contro il Sassuolo. Precampionato non convincente, per Allegri, che fa scattare qualche campanello d’allarme. Cherubini è molto attivo sul mercato in entrata, dopo l’acquisto di Di Maria e Pogba, serve ancora qualche tassello per definire per filo e per segno la squadra. Da Francoforte a Barcellona ilè breve. Mentre Federico Cherubini chiudeva Kostic , in parallelo ieri l’uomo-mercato della Juve ha iniziato la preparazione per. E oggi a Torino contano di poter avere anche catalano, con l’attaccante olandese pronto a firmare un biennale con i bianconeri. Già lunedì i vertici juventini avevano avuto un abboccamento positivo con quelli blaugrana. Inutile dire che questa forte ...

