Juventus, problemi nella trattativa con il Valencia per Arthur: le ultime (Di mercoledì 10 agosto 2022) Non sembra esserci luce in fondo al tunnel. Dopo un intenso corteggiamento iniziale, la pista che avrebbe potuto portare Arthur a vestire la maglia del Valencia, si è raffreddata sempre di più, e non sembrano esserci grandi passi avanti per una prossima chiusura della trattativa. Tutti i pronostici del caso, sono per la permanenza in bianconero del centrocampista verdeoro. ll nuovo mister dei blanquinegres, Gennaro Gattuso, aveva individuato in Arthur una pedina fondamentale per un nuovo centrocampo ma, l’affare, sembra destinato a rimanere inconcluso. Ad aggravare la vicenda Arthur è poi l’imminente arrivo a centrocampo di Nico Gonzalez, con cui il Valencia avrebbe strappato un accordo nelle ultime ore. Tutto ciò è stato confermato anche da Nicolò Schira sul suo ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 10 agosto 2022) Non sembra esserci luce in fondo al tunnel. Dopo un intenso corteggiamento iniziale, la pista che avrebbe potuto portarea vestire la maglia del, si è raffreddata sempre di più, e non sembrano esserci grandi passi avanti per una prossima chiusura della. Tutti i pronostici del caso, sono per la permanenza in bianconero del centrocampista verdeoro. ll nuovo mister dei blanquinegres, Gennaro Gattuso, aveva individuato inuna pedina fondamentale per un nuovo centrocampo ma, l’affare, sembra destinato a rimanere inconcluso. Ad aggravare la vicendaè poi l’imminente arrivo a centrocampo di Nico Gonzalez, con cui ilavrebbe strappato un accordo nelleore. Tutto ciò è stato confermato anche da Nicolò Schira sul suo ...

