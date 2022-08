Isola, ex opinionista del reality vittima di un attacco hacker: pubblicato uno scatto privato (Di mercoledì 10 agosto 2022) Spiacevole episodio sui social network per un volto della televisione italiana: il suo telefono è stato hackerato. Stiamo parlando della famosissima Iva Zanicchi che ha visto il suo profilo social di Instagram preso di mira dagli hacker. Nelle scorse ore, infatti, sono stati resi pubblici alcuni scatti privati della cantante. Una soprattutto è stata la foto che ha fatto il giro del web in pochissimo tempo; Iva appare quasi totalmente nuda sul divano, intenta a riposarsi facendo un riposino. La cantante nella foto in questione è coperta nella parte superiore da un semplice foulard, mentre nella parte inferiore del suo corpo si vede che è priva di biancheria intima. Privacy del tutto violata dunque quella di Iva Zanicchi che è stata prontamente avvisata dai suoi fan più affezionati. Questi hanno provato a scrivere sotto l’ultimo post ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 10 agosto 2022) Spiacevole episodio sui social network per un volto della televisione italiana: il suo telefono è statoato. Stiamo parlando della famosissima Iva Zanicchi che ha visto il suo profilo social di Instagram preso di mira dagli. Nelle scorse ore, infatti, sono stati resi pubblici alcuni scatti privati della cantante. Una soprattutto è stata la foto che ha fatto il giro del web in pochissimo tempo; Iva appare quasi totalmente nuda sul divano, intenta a riposarsi facendo un riposino. La cantante nella foto in questione è coperta nella parte superiore da un semplice foulard, mentre nella parte inferiore del suo corpo si vede che è priva di biancheria intima. Privacy del tutto violata dunque quella di Iva Zanicchi che è stata prontamente avvisata dai suoi fan più affezionati. Questi hanno provato a scrivere sotto l’ultimo post ...

