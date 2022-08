Inter | Lukaku | “Brozovic è più leader Noi i più forti? Non si parla prima”

(Di mercoledì 10 agosto 2022) “Tutti i giocatori hanno fatto una crescita importante.è diventato piùe più aperto nella comunicazione: lui nontanto, si lamenta molto, ma mi piace. Barella è ancora più protagonista a centrocampo, ha fatto tanti assist l’anno scorso e penso che aver vinto tutti questi trofei con l’Italia e con la squadra gli abbia dato ancora uno stimoli in più. Se siamo i più? Non si, non ha senso. Vediamo chi vincerà alla fine”. Lo ha detto Romelunella suavista esclusiva per DAZN Heroes, nuovissima raccolta di storie e incontri inediti con i grandi personaggi del campionato italiano di Serie A TIM. Sul ritorno in nerazzurro e l’accoglienza dei compagni: “Non me l’hanno ‘fatta pagare’, ...

Era destino giocare per l'Inter, come per l'Anderlecht e per il Chelsea. Era quello che mi immaginavo, l'Inter e l'Anderlecht e l'Everton mi hanno ... Credo sia sempre stato destino giocare per l'Inter, così com'... È difficile pensare che i nerazzurri restino a secco: Lukaku e Lautaro Martinez sembrano aver già ritrovato ... I tifosi del Lecce sono già in fibrillazione per la gara contro l'Inter e non vedono l'ora...