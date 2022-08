Il Napoli sta per mettere a segno un doppio colpo di mercato (Di mercoledì 10 agosto 2022) mercato Napoli, doppio colpo in arrivo Come scrive l’edizione odierna del Corriere dello Sport, a breve il patron azzurro potrebbe ufficializzare gli arrivi di Giovanni … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di mercoledì 10 agosto 2022)in arrivo Come scrive l’edizione odierna del Corriere dello Sport, a breve il patron azzurro potrebbe ufficializzare gli arrivi di Giovanni … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

capitolo2022 : RT @mimmettin: Eravamo le persone giuste al momento sbagliato, forse semplicemente non eravamo destinati. Fatto sta che lui ha annunciato d… - ElTrattore : Lukaku quando parla di gioco, di campo, di tattica, di Calcio insomma fa sempre riferimento a Inzaghi mentre non so… - bluepastello : RT @mimmettin: Eravamo le persone giuste al momento sbagliato, forse semplicemente non eravamo destinati. Fatto sta che lui ha annunciato d… - Chicco_dal_1974 : RT @mimmettin: Eravamo le persone giuste al momento sbagliato, forse semplicemente non eravamo destinati. Fatto sta che lui ha annunciato d… - DELILAH42815874 : RT @mimmettin: Eravamo le persone giuste al momento sbagliato, forse semplicemente non eravamo destinati. Fatto sta che lui ha annunciato d… -