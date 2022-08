Giornata di “fuoco” a Fiumicino: incendio devastante a Fregene (Di mercoledì 10 agosto 2022) Fiumicino – Ennesimo incendio della Giornata per il territorio di Fiumicino (leggi qui): in fiamme un lotto di macchia mediterranea a Fregene. “Mentre le squadre dei Vigili del fuoco e della Protezione civile di Fiumicino erano impegnate a domare l’incendio scoppiato nel primo pomeriggio sulla via Portuense, all’altezza di QC Terme (leggi qui), un altro grande incendio è iniziato nel pomeriggio proprio al centro di un grande lotto di macchia mediterranea, all’altezza di via Viserba sul lungomare di Fregene”. A dichiararlo in una nota stampa è il sindaco di Fiumicino Esterino Montino. “Purtroppo la vegetazione fitta della macchia ha reso molto difficoltoso ai mezzi arrivare nel punto dove c’erano le ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 10 agosto 2022)– Ennesimodellaper il territorio di(leggi qui): in fiamme un lotto di macchia mediterranea a. “Mentre le squadre dei Vigili dele della Protezione civile dierano impegnate a domare l’scoppiato nel primo pomeriggio sulla via Portuense, all’altezza di QC Terme (leggi qui), un altro grandeè iniziato nel pomeriggio proprio al centro di un grande lotto di macchia mediterranea, all’altezza di via Viserba sul lungomare di”. A dichiararlo in una nota stampa è il sindaco diEsterino Montino. “Purtroppo la vegetazione fitta della macchia ha reso molto difficoltoso ai mezzi arrivare nel punto dove c’erano le ...

Napole_tano : Comunque sono giorni che leggo: Ore calde??,giornata di fuoco,settimana intensa??,ci siamo quasi? Ma intanto mancano… - Lussy63 : @RobertoRedSox Se non fa blob blob a fuoco basso per mezza giornata non è ragu’ - kignolia : oggi è la giornata perfetta per andare a fuoco - _smpdr : @antonellachiod2 @giulyart @IXgennaio1900 @prokofiev95 @45acpjoe @giovannicoviel1 @Monicalefede @NamasteDavide… - Mimas7 : Oggi una giornata di fuoco quindi buonanotte così #prelemi -

Meloni, il tweet che scatena la rivolta dei 'musumeciani' Avanza Prestigiacomo, Musumeci saluta La giornata si è movimentata, inizialmente, con l'annuncio ...cui facendosi da parte ha risposto ad una perdurante e ingiustificata aggressione da parte di fuoco ... Montino: 'Altro incendio a Fregene, giornata complicata' Adesso è ancora in atto la bonifica della zona, ma il fuoco è sotto controllo. 'Quella di oggi è stata una giornata complicata dal punto di vista degli incendi. Speriamo che con l'ausilio delle ... LA NAZIONE Avanza Prestigiacomo, Musumeci saluta Lasi è movimentata, inizialmente, con l'annuncio ...cui facendosi da parte ha risposto ad una perdurante e ingiustificata aggressione da parte di...Adesso è ancora in atto la bonifica della zona, ma ilè sotto controllo. 'Quella di oggi è stata unacomplicata dal punto di vista degli incendi. Speriamo che con l'ausilio delle ... Ancora una giornata con i vigili del fuoco in azione