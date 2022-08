Gianluca Di Marzio torna a Cosenza e si commuove: 'Grazie per cosa avete fatto per me' (Di mercoledì 10 agosto 2022) Gianluca Di Marzio non è solo uno dei giornalisti di punta di Sky Sport . È anche il figlio di Gianni, storico dirigente e allenatore di calcio scomparso nei mesi scorsi, che a Cosenza ha vinto tanto ... Leggi su gazzettadelsud (Di mercoledì 10 agosto 2022)Dinon è solo uno dei giornalisti di punta di Sky Sport . È anche il figlio di Gianni, storico dirigente e allenatore di calcio scomparso nei mesi scorsi, che aha vinto tanto ...

Oscar58408590 : Chi vuole capire capisca, chi non vuole continui pure a vivere nella menzogna. Il gioco che stanno facendo giornali… - calsciomercato : ??????????Sassuolo, Berardi vicino al rinnovo di contratto: pronta la firma fino al 2027.???? [Gianluca Di Marzio]… - cola_saber17 : RT @TMit_news: Atteso per domani ?? lo sbarco di Tonny #Vilhena in Italia, prima tappa del percorso che porterà il centrocampista olandese a… - _baietto : Ma il re del calciomercato Gianluca di Marzio è tornato a lavorare o sta ancora con le palle a mollo? - 3roma3_ : @MomoSaidMomo @ManuelCiscato1 Altro che Fabrizio Romano e Gianluca Di Marzio, tocca da retta a Momo Said Momo... Io… -