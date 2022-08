GF Vip | protagonista dice addio alla televisione | l’annuncio lascia tutti di stucco

(Di mercoledì 10 agosto 2022) Il chiacchieratissimo ex concorrente del GF Vip annuncia sui social il suogeneralista: il pubblico è incredulo. Non è raro che gli ex concorrenti del GF Vip facciano parlare di sé attraverso i social o per gli scoop di cui sono protagonisti. Nonostante la loro avventura nella casa più spiata d’Italia sia L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

zazoomblog : Uomini e Donne arriva il protagonista del GF Vip 6: gli indizi lo confermano – VIDEO - #Uomini #Donne #arriva… - robertospek : @Morena_3v È stata una grande protagonista del GF e sarebbe un bel colpo averla al GF VIP. Oltretutto ha anche una… - Kingofabio : @Iperborea_ I ruoli sono giusti per entrambi, ma passare da protagonista del gfvip indiscussa, a condurre il Gf vip… - RealGossipland : Giulia Salemi sarà protagonista anche della prossima edizione del Gfvip7 con un ruolo inedito DETTAGLI QUI… - Karencorallo : RT @Karencorallo: Muti tutti.... JESSICA SELASSIE LA PROTAGONISTA INDISCUSSA LA VINCITRICE. @JessySelassie @queen_adnknesh #jessyselassi… -

... Mediaset, La7 e Sky Canale 5 smonta C'e' posta per te e Grande Fratelloper evitare la ... Capodanno 2022 in musica Rai E' il direttore d'orchestra italiano Fabio Luisi ildel ...Noemi Bocchi è invece laureata in Economia alla Lumsa e secondo quanto dichiarato da Tommaso Eletti, exdi Temptation Island e Grande Fratello, starebbe valutando l'idea di fare un ...Il chiacchieratissimo ex concorrente del GF Vip annuncia sui social il suo addio alla televisione generalista: il pubblico è incredulo.Si riaprono a settembre le porte della Casa del Grande Fratello Vip. E, come da tradizione, fioccano i rumors sul cast che sarà protagonista ...