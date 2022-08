Elodie sorpresa in Sardegna con l’ex di Belen | la strana coppia

Leggi su howtodofor

(Di mercoledì 10 agosto 2022) Metti una sera a cenae Andrea Iannone. Tanto basta per accendere il gossip. Anche se, va precisato, la cantante epilota non erano da soli. La cronaca della serata arriva da “The Pipol Gossip”.(Foto Instagram)“Iannone non ha mai staccato gli occhi da” “Ok.e Andrea Iannone (ex di, ex di Giulia De Lellis, ndr) si trovavano a cena, in Costa Smeralda, insieme ad altri amici. Fin qui nulla di male – si legge – Ma alla fine della serata sono rimasti in pochi intimi tra questi, appunto,pilota di MotoGP e ballerino per ‘Ballando con le stelle’ che non ha mai staccato gli occhi da. Iannone, single da tempo è sempre rimasto affascinato da bellezze POP e popolari. E oggi ...