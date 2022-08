Elezioni, Raggi “Servono regole chiare per le parlamentarie” (Di mercoledì 10 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Servono regole, chiare e da subito, per le parlamentarie. Ho sottoposto da una decina di giorni la questione agli altri membri del Comitato, al presidente Giuseppe Conte e al garante Beppe Grillo. In qualità di membro del comitato di garanzia, la più votata, credo che vada data una risposta immediata”. Così, in un post su Facebook, l'ex sindaca di Roma Virginia Raggi. “Il movimento si sta accingendo a presentare le liste per le Elezioni politiche che si svolgeranno il 25 settembre prossimo. Secondo i nostri principi interni di funzionamento che garantiscono la più ampia partecipazione degli iscritti al voto per la scelta sul posizionamento dei candidati nella lista elettorale, dovremmo procedere velocemente ad approvare un regolamento sulle cosiddette ‘parlamentariè. ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 10 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) – “e da subito, per le. Ho sottoposto da una decina di giorni la questione agli altri membri del Comitato, al presidente Giuseppe Conte e al garante Beppe Grillo. In qualità di membro del comitato di garanzia, la più votata, credo che vada data una risposta immediata”. Così, in un post su Facebook, l'ex sindaca di Roma Virginia. “Il movimento si sta accingendo a presentare le liste per lepolitiche che si svolgeranno il 25 settembre prossimo. Secondo i nostri principi interni di funzionamento che garantiscono la più ampia partecipazione degli iscritti al voto per la scelta sul posizionamento dei candidati nella lista elettorale, dovremmo procedere velocemente ad approvare un regolamento sulle cosiddette ‘parlamentariè. ...

