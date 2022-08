Dove ci porterà l'inflazione (Di mercoledì 10 agosto 2022) Con un analogo aumento, gli indici sono cresciuti in maniera incontrollabile sia in Europa sia in America. Le cause, però, sono differenti. E nonostante l’azione delle Banche centrali, l’uscita dalla crisi è complicata. Le folli temperature dell’estate 2022? Ben poca cosa, in confronto al calore dei prezzi. A fine giugno, negli Stati Uniti, l’inflazione è salita al 9,1 per cento, ed è stato l’incremento più forte dal novembre 1981, agli inizi della presidenza di Ronald Reagan. Ma è balzata addirittura al 9,6 per cento nell’Unione europea, un record da quando nel 1992 fu fondata l’Unione economia monetaria. È stato il classico risveglio del mostro: un anno fa in America i prezzi crescevano già, ma soltanto del 5 per cento; mentre in Europa erano appena al 2,2 per cento. Che l’inflazione Dovesse ripartire era chiaro da tempo, per una ... Leggi su panorama (Di mercoledì 10 agosto 2022) Con un analogo aumento, gli indici sono cresciuti in maniera incontrollabile sia in Europa sia in America. Le cause, però, sono differenti. E nonostante l’azione delle Banche centrali, l’uscita dalla crisi è complicata. Le folli temperature dell’estate 2022? Ben poca cosa, in confronto al calore dei prezzi. A fine giugno, negli Stati Uniti, l’è salita al 9,1 per cento, ed è stato l’incremento più forte dal novembre 1981, agli inizi della presidenza di Ronald Reagan. Ma è balzata addirittura al 9,6 per cento nell’Unione europea, un record da quando nel 1992 fu fondata l’Unione economia monetaria. È stato il classico risveglio del mostro: un anno fa in America i prezzi crescevano già, ma soltanto del 5 per cento; mentre in Europa erano appena al 2,2 per cento. Che l’sse ripartire era chiaro da tempo, per una ...

FilippoMazzella : Chissà dove ci porterà BlackRock Articolo interessante - Bitcoin, 773.000$ in vista grazie alla partnership Black… - MaFa_59 : @berlusconi Una affermazione pericolosa Che unita ad una ridotta tassazione a chi ha, e senza una lotta a chi fa il… - attilasarti : RT @MarcelloPavia: @PoliticaPerJedi scenario fantasioso. se non altro per il fatto che Conte, dopo aver preso i voti a sinistra correndo da… - battistabd : RT @manu_basta: Orientamenti di voto Lega con fotografia della discesa libera che porterà i traditori dove meritano di stare: nel dimentic… - MarcelloPavia : @PoliticaPerJedi scenario fantasioso. se non altro per il fatto che Conte, dopo aver preso i voti a sinistra corren… -