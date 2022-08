Contromano e ubriaco con il tir, polizia sventa la strage in Brebemi (Di mercoledì 10 agosto 2022) Chiari. Per gli autisti professionali il tasso alcolemico deve essere sempre zero. Lui ne aveva uno cinque volte superiore a quello consentito dalla Legge per guidare una auto (0,5 grammi per litro di sangue). Non solo, guidava un tir in Contromano in autostrada e, nonostante la polizia lo inseguisse, non si è fermato. Solo “sacrificando” una vettura, piazzata davanti al mezzo pesante e investita in pieno, si è riusciti a rallentarlo permettendo agli altri agenti di salire in cabina e bloccare l’autista ubriaco, un 22enne ucraino che aveva un tasso alcolemico di 2,62. È quanto accaduto domenica 7 agosto lungo l’autostrada Brebemi (A35). Quando il mezzo pesante è stato segnalato era diretto a forte velocità verso Brescia, nella corsia per Milano una pattuglia di Chiari l’ha intercettato ma senza riuscire a far ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 10 agosto 2022) Chiari. Per gli autisti professionali il tasso alcolemico deve essere sempre zero. Lui ne aveva uno cinque volte superiore a quello consentito dalla Legge per guidare una auto (0,5 grammi per litro di sangue). Non solo, guidava un tir inin autostrada e, nonostante lalo inseguisse, non si è fermato. Solo “sacrificando” una vettura, piazzata davanti al mezzo pesante e investita in pieno, si è riusciti a rallentarlo permettendo agli altri agenti di salire in cabina e bloccare l’autista, un 22enne ucraino che aveva un tasso alcolemico di 2,62. È quanto accaduto domenica 7 agosto lungo l’autostrada(A35). Quando il mezzo pesante è stato segnalato era diretto a forte velocità verso Brescia, nella corsia per Milano una pattuglia di Chiari l’ha intercettato ma senza riuscire a far ...

