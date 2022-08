Cesare Bocci e l’amore per la moglie Daniela Spada: “La nostra vita dopo il suo ictus è cambiata” (Di mercoledì 10 agosto 2022) Cesare Bocci : la moglie dell’amatissimo volto tv è Daniela Spada, foodblogger di successo. Nel 2000 i due hanno allargato la famiglia con la nascita dell’unica figlia Mia. Cesare Bocci e la moglie Daniela Spada Stasera rivedremo l’attore nella serie “I Fratelli Caputo” in onda a partire dalle 21:30 su Canale 5, della quale è protagonista insieme a Nino Frassica. Bocci e la moglie sono legati dal 1993: dalla loro unione è arrivata Mia nel 2000, anno funesto per la loro famiglia. Poco dopo la nascita dell’unica figlia, la Spada è stata colpita un ictus e successivamente è finita in coma. Superato questo momento delicato, alla ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 10 agosto 2022): ladell’amatissimo volto tv è, foodblogger di successo. Nel 2000 i due hanno allargato la famiglia con la nascita dell’unica figlia Mia.e laStasera rivedremo l’attore nella serie “I Fratelli Caputo” in onda a partire dalle 21:30 su Canale 5, della quale è protagonista insieme a Nino Frassica.e lasono legati dal 1993: dalla loro unione è arrivata Mia nel 2000, anno funesto per la loro famiglia. Pocola nascita dell’unica figlia, laè stata colpita une successivamente è finita in coma. Superato questo momento delicato, alla ...

