Ceccon tra baffi e famiglia ' Per me sarà speciale' - Sport - quotidiano net

(Di mercoledì 10 agosto 2022) Greg Paltrinieri, capitano azzurro, nello spot girato in stile 'Vacanze Romane' di Gianmario Bonzi Per chi vagamente ricorda Roma 1983, il primo Europeo nella capitale con gli ori da fantascienza (all'...

... in stile Vacanze Romane), Nicolò Martinenghi e Thomas, freschi campioni del mondo100 rana e dorso, lanciano idealmente il motto della rassegna, "niente pressioni, solo emozioni", ma ...Intanto, non a caso, il nuovo primatista del mondo azzurro, Thomas, si allena a Verona come ... Nemmeno l'ambito 'Posso dire solo che sono tre progetti completamente differentiloro'. ... Ceccon tra baffi e famiglia "Per me sarà speciale" Il campione del mondo: "Per la prima volta ci saranno i miei genitori". E capitan Paltrinieri sale sulla Vespa per lo spot in stile ’Vacanze romane’ ...Il nuoto internazionale cambia, si rinnova e cresce continuamente. Agli imminenti Europei di Roma, edizione n.36 della storia, gli assenti di lusso saranno molti (Marchand, Peaty, nella foto, Scott, G ...