Calciomercato Sassuolo, svolta in attacco: l'affare che libera Raspadori (Di mercoledì 10 agosto 2022) Affare chiuso. Il Sassuolo ha in pugno un attaccante, da qui ci sarà l'accelerata definitiva per la cessione di Raspadori. Il Sassuolo è al centro dell'attenzione in questa sessione estiva di Calciomercato. La squadra neroverde è strettamente collegata al Napoli, ed il nome è sempre quello di Giacomo Raspadori. Gli azzurri hanno individuato nell'attaccante italiano Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

DiMarzio : #Calciomercato | @SassuoloUS, in chiusura la trattativa con l’@Inter per Andrea #Pinamonti - DiMarzio : #Calciomercato | @SassuoloUS, l’ad #Carnevali ha commentato la trattativa con il @sscnapoli per Giacomo #Raspadori - DiMarzio : #Calciomercato | @SassuoloUS, domani incontro per #Pinamonti: si lavora per chiudere - tuttoatalanta : TA24 MERCATO - Pinamonti è del Sassuolo: 4 anni con opzione a quasi 2,5 a stagione - enzolampard : #Pinamonti al #Sassuolo per circa 20M, l’attaccante firma per 4 anni #Calciomercato -