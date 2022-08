Calcio: Lukaku, 'Brozovic è diventato più leader e Barella ancora più protagonista' (Di mercoledì 10 agosto 2022) Milano, 10 ago. - (Adnkronos) - "Brozovic è diventato più leader e più aperto nella comunicazione, lui non parla tanto, si lamenta tanto, ma mi piace. Barella è ancora più protagonista a centrocampo, ha fatto tanti assist l'anno scorso e penso che aver vinto tutti questi trofei con l'Italia e con la squadra gli abbia dato ancora uno stimolo in più". L'attaccante dell'Inter Romelu Lukaku si esprime così sui due leader del centrocampo nerazzurro: Marcelo Brozovic e Nicolò Barella. Il 29enne belga è tornato in nerazzurro dopo il clamoroso addio della scorsa estate per andare al Chelsea. "I miei compagni non me l'hanno 'fatta pagare', ho dovuto cantare e pagare alla cena di squadra", dice ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 10 agosto 2022) Milano, 10 ago. - (Adnkronos) - "piùe più aperto nella comunicazione, lui non parla tanto, si lamenta tanto, ma mi piace.piùa centrocampo, ha fatto tanti assist l'anno scorso e penso che aver vinto tutti questi trofei con l'Italia e con la squadra gli abbia datouno stimolo in più". L'attaccante dell'Inter Romelusi esprime così sui duedel centrocampo nerazzurro: Marceloe Nicolò. Il 29enne belga è tornato in nerazzurro dopo il clamoroso addio della scorsa estate per andare al Chelsea. "I miei compagni non me l'hanno 'fatta pagare', ho dovuto cantare e pagare alla cena di squadra", dice ...

