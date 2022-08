Calcio: Juventus, l'arrivo di Kostic potrebbe slittare a domani (Di mercoledì 10 agosto 2022) Toirno, 10 ago. - (Adnkronos) - L'arrivo del nuovo acquisto della Juventus Filip Kostic a Torino potrebbe slittare a domani. Il ritardo, spiega Sky Sport, è dovuto al fatto che l'Eintracht Francoforte questa sera è impegnato nella Supercoppa Europea contro il Real Madrid a Helsinki e anche la dirigenza tedesca è concentrata sull'evento. L'affare non è in dubbio, ma dal momento che restano alcuni documenti da ultimare, l'arrivo potrebbe slittare a domani. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 10 agosto 2022) Toirno, 10 ago. - (Adnkronos) - L'del nuovo acquisto dellaFilipa Torino. Il ritardo, spiega Sky Sport, è dovuto al fatto che l'Eintracht Francoforte questa sera è impegnato nella Supercoppa Europea contro il Real Madrid a Helsinki e anche la dirigenza tedesca è concentrata sull'evento. L'affare non è in dubbio, ma dal momento che restano alcuni documenti da ultimare, l'

