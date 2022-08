Cala il sipario su Riverberi 2022 | Aquino | “E’ stata l’edizione più bella”

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 10 agosto 2022) Tempo di lettura: 3 minuti Si è conclusa la dodicesima edizione di “” con uno straordinario successo sia in termini di presenze che di entusiasmo. I comuni aderenti alla partnership, a cominciare dal capofila Castelpoto, per proseguire con Buonalbergo, San Nazzaro e Sant’Angelo a Cupolo hanno registrato grande interesse attorno agli eventi in programmazione oltre che numeri di tutto rispetto come pubblico e apprezzamento della proposta artistica. Si è creato ovunque indotto economico e turistico con afflusso di visitatori da ogni parte della Campania e pure da fuori regione. Da recuperare solo la data di San Martino Sannita rinviata a causa della pioggia: non è stato ancora fissato il recupero ufficiale del progetto multimediale “Gong” di Lucae la sua band, ma presto verrà presa una decisione. Di sicuro non se ne parlerà prima di ...