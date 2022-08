Bombe russe uccidono 11 civili nella notte a Nikopol

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 10 agosto 2022) Undicisono stati uccisi e 13 feritinel corso dei bombardamenti russi sul distretto diregione di Dnipropetrovsk, nell’Ucraina orientale. Il nemico ha bombardato il distretto con 80 razzi contro aree residenziali. Ha colpito deliberatamente mentre le persone dormivano nelle loro case”, ha scritto su Telegram il capo dell’amministrazione militare regionale di Dnipropetrovsk Valentyn Reznichenko, citato da Unian. ”Al mattino, le truppehanno bombardato. Hanno colpito i blocchi residenziali di “Hradiv”. In precedenza, 1 donna è rimasta ferita, altre 2 persone sono sotto le macerie. In totale in città sono stati danneggiati 12 edifici residenziali di cinque piani, un edificio scolastico e una scuola tecnica ...