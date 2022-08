Akanji Inter, il Dortmund fa il prezzo per lo svizzero. Le cifre (Di mercoledì 10 agosto 2022) L’Inter sonda il terreno per Akanji, mentre il Borussia Dortmund fa il prezzo per la cessione dello svizzero. Le cifre L’Inter si guarda intorno in caso di partenza di Skriniar e sonda il terreno per Akanj. Secondo quanto riferito da Sportmediaset il Borussia Dortmund avrebbe già fissato il prezzo per la cessione del centrale svizzero. Il giocatore viene valutato sui 20 milioni di euro, ma il prezzo potrebbe scendere visto il contratto in scadenza tra un anno. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 10 agosto 2022) L’sonda il terreno per, mentre il Borussiafa ilper la cessione dello. LeL’si guarda intorno in caso di partenza di Skriniar e sonda il terreno per Akanj. Secondo quanto riferito da Sportmediaset il Borussiaavrebbe già fissato ilper la cessione del centrale. Il giocatore viene valutato sui 20 milioni di euro, ma ilpotrebbe scendere visto il contratto in scadenza tra un anno. L'articolo proviene da Calcio News 24.

capuanogio : #Pinamonti verso il #Sassuolo per 20 milioni di euro e senza recompra ma con una clausola rescissoria da circa 30.… - VoceGiallorossa : ??Anche l'Inter su Akanji #ASRoma - FedericoRocca_ : Dai #Inter, prendete uno tra #Denayer e #Akanji e chiudiamo sto mercato che non se ne può più. ?? - terronepiatto : Magico @AlfredoPedulla arriva Akanji all' Inter? Con i soldi di Pinamonti e l' addio a Sanchez si può arrivare all'… - telodogratis : Calciomercato Inter, perché Akanji può arrivare anche senza l’addio di Skriniar -