Addio a Lucherini | il sindaco della svolta - Cronaca - lanazione it

venti4ore : È morto Luigi Lucherini addio all’ex sindaco di Arezzo Incendio… - CR73Arezzo : Addio Sindaco Lucherini, per tutti Gigi. Abbiamo gioito insieme nella prima storica vittoria del centrodestra a Are… -

Parole che a distanza di annisembra aver dedicato a sé stesso: pareva invincibile, per spirito e aspetto dimostrava almeno venti anni in meno rispetto a quelli sulla carta di identità. ..."Nell'ultima notte poche ore fa ci ha lasciato Luigi, ex Sindaco di Arezzo. Venne eletto per la prima volta a sindaco di Arezzo il 27 giugno 1999, e fu riconfermato per la seconda volta il ...Conquistò Palazzo Cavallo nel 1999 dopo oltre mezzo secolo di giunte di sinistra: la sua mano su opere e viabilità. L’ombra di Variantopoli ...Firenze – Il presidente del Consiglio regionale, a nome dell'intero ufficio di presidenza e di tutta l’Assemblea legislativa della Toscana, esprime il cordoglio ai familiari, alle istituzioni e alla c ...