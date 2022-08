Accordo trovato: Candreva lascia la Sampdoria e resta in Serie A! (Di mercoledì 10 agosto 2022) Antonio Candreva lascia la Sampdoria. In queste ultime ore, il centrocampista italiano ha raggiunto un Accordo per lasciare i blucerchiati e trasferirsi in un nuovo club della Serie A. La notizia circolava già da ieri, ma finalmente adesso è arrivata la fumata bianca: Antonio Candreva è pronto diventare un nuovo calciatore della Salernitana. Candreva Salernitana Sampdoria Secondo quanto riportato da Fantacalcio.it, dopo essersi preso un po’ di tempo per rifletterci, Candreva ha detto sì al club campano: le parti hanno raggiunto un Accordo totale sulla base di un contratto annuale con opzione di altri due anni in caso di salvezza. Nei prossimi giorni Candreva dovrebbe ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 10 agosto 2022) Antoniola. In queste ultime ore, il centrocampista italiano ha raggiunto unperre i blucerchiati e trasferirsi in un nuovo club dellaA. La notizia circolava già da ieri, ma finalmente adesso è arrivata la fumata bianca: Antonioè pronto diventare un nuovo calciatore della Salernitana.SalernitanaSecondo quanto riportato da Fantacalcio.it, dopo essersi preso un po’ di tempo per rifletterci,ha detto sì al club campano: le parti hanno raggiunto untotale sulla base di un contratto annuale con opzione di altri due anni in caso di salvezza. Nei prossimi giornidovrebbe ...

sole24ore : ?? #CarloCalenda e #MatteoRenzi non hanno incontri in programma, ma il leader di #Azione ha comunque dichiarato di a… - capuanogio : La #Roma aveva trovato un principio d'accordo con il #Tottenham per #Zaniolo ma il pressing di #Mourinho ha cambiat… - AliprandiJacopo : Trovato accordo tra #ASRoma e #Wijnaldum sullo stipendio, ma anche su partecipazione del Psg all’ingaggio. Giocat… - VincyDevi : @lucacerchione Per me non verrà raspadori e la storia petagna Simeone puzza …prima si diceva che se petagna non tro… - sportli26181512 : Salernitana, Candreva a un passo: c'è l'intesa con il giocatore: I campani hanno trovato l'accordo con il centrocam… -