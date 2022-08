Vico del Gargano: “Il comportamento magico”, presentazione Stasera (Di martedì 9 agosto 2022) Di seguito un comunicato diffuso dal Comune di Vico del Gargano: “Il comportamento magico: storia, etnologia e psicopatologia del fenomeno sociale”. E’ questo il titolo del libro scritto a quattro mani da Antonello Bellomo e Antonietta Pistone che sarà presentato martedì 9 agosto, alle 21.30, in Piazza del Conte a Vico del Gargano. L’iniziativa si svolge nell’ambito della quarta edizione di ‘Un libro per amico’, rassegna d’incontro con le autrici e con gli autori organizzata dall’Amministrazione comunale, a cura dell’Assessorato alla Cultura retto dall’assessore Rita Selvaggio. Gli autori del libro saranno intervistati da Desirèe Gervasio, psicologa. Antonello Bellomo è ordinario di Psichiatria all’Università degli Studi di Foggia, Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale. E’ ... Leggi su noinotizie (Di martedì 9 agosto 2022) Di seguito un comunicato diffuso dal Comune didel: “Il: storia, etnologia e psicopatologia del fenomeno sociale”. E’ questo il titolo del libro scritto a quattro mani da Antonello Bellomo e Antonietta Pistone che sarà presentato martedì 9 agosto, alle 21.30, in Piazza del Conte adel. L’iniziativa si svolge nell’ambito della quarta edizione di ‘Un libro per amico’, rassegna d’incontro con le autrici e con gli autori organizzata dall’Amministrazione comunale, a cura dell’Assessorato alla Cultura retto dall’assessore Rita Selvaggio. Gli autori del libro saranno intervistati da Desirèe Gervasio, psicologa. Antonello Bellomo è ordinario di Psichiatria all’Università degli Studi di Foggia, Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale. E’ ...

