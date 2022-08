Ultime Notizie Roma del 09-08-2022 ore 08 | 10

Leggi su romadailynews

(Di martedì 9 agosto 2022)dailynews radiogiornale crono Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio addio a Olivia Newton John Dolce Sandy di Grease la biondina timida con il golfino color del cielo sulle spalle nastro nei capelli che si trasforma con il celeberrimo look in total Black capelli cotone nel film che l’ha resa indimenticabile camper John Travolta è morta all’età di 73 anni dopo una lunga battaglia contro il cancro gli agenti dell’ FBI Si sono presentati a sorpresa nel Resort di Donald Trump a Fano Beach in Florida nel luogo dove il Tycoon vive da quando ha lasciato la casa bianca nel gennaio 2021 si è consumato in Red più clamoroso della storia la perquisizione nella casa di un presidente in lungo comunicato Trump a fa un atto d’accusa Washington parlando di corruzione della burocrazia e persecuzione politica di riduzione scrive il Tycoonattacco la ...