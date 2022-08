Ultime Notizie – Civitanova Marche, ucciso con una coltellata sul lungomare (Di martedì 9 agosto 2022) Ancora un omicidio a Civitanova Marche. La notte scorsa un trentenne tunisino è stato colpito con una coltellata al petto sul lungomare Piermarini, davanti a decine di persone. L’uomo, soccorso da un connazionale, è morto poco dopo in ospedale. A quanto avrebbero riferito testimoni, prima dell’omicidio la vittima sarebbe stata coinvolta in una lite. Non si esclude che il delitto sia legato a questioni di spaccio. Dieci giorni fa a Civitanova era stato ucciso il 39enne nigeriano Alika Ogorchukwu. Si è intanto riunito questa mattina, a Macerata, il Comitato per l’Ordine e la Sicurezza pubblica convocato d’urgenza a seguito della morte del giovane. Il sindaco Fabrizio Ciarapica, dopo essere immediatamente intervenuto sul posto a pochi minuti dall’accaduto, si è sentito telefonicamente ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 9 agosto 2022) Ancora un omicidio a. La notte scorsa un trentenne tunisino è stato colpito con unaal petto sulPiermarini, davanti a decine di persone. L’uomo, soccorso da un connazionale, è morto poco dopo in ospedale. A quanto avrebbero riferito testimoni, prima dell’omicidio la vittima sarebbe stata coinvolta in una lite. Non si esclude che il delitto sia legato a questioni di spaccio. Dieci giorni fa aera statoil 39enne nigeriano Alika Ogorchukwu. Si è intanto riunito questa mattina, a Macerata, il Comitato per l’Ordine e la Sicurezza pubblica convocato d’urgenza a seguito della morte del giovane. Il sindaco Fabrizio Ciarapica, dopo essere immediatamente intervenuto sul posto a pochi minuti dall’accaduto, si è sentito telefonicamente ...

