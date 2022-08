Uccide moglie a bastonate, convalidato arresto pensionato (Di martedì 9 agosto 2022) Resta in carcere Giovenale Aragno, il pensionato di 73 anni che domenica, al culmine di una lite, ha ucciso a bastonate la moglie Silvana Arena all'interno della loro abitazione di via Sandre a ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 9 agosto 2022) Resta in carcere Giovenale Aragno, ildi 73 anni che domenica, al culmine di una lite, ha ucciso alaSilvana Arena all'interno della loro abitazione di via Sandre a ...

