Si prepara la contro-controffensiva russa a Kherson? (Di martedì 9 agosto 2022) Il fronte meridionale ucraino, intendendo in particolare il settore a ovest del fiume Dnepr, da tempo è sotto la lente d’ingrandimento degli analisti militari in quanto si prevede che l’esercito ucraino possa organizzare una controffensiva con la finalità di scacciare i russi dalla strategica città di Kherson. Vi abbiamo già raccontato della reale opportunità di InsideOver. Leggi su it.insideover (Di martedì 9 agosto 2022) Il fronte meridionale ucraino, intendendo in particolare il settore a ovest del fiume Dnepr, da tempo è sotto la lente d’ingrandimento degli analisti militari in quanto si prevede che l’esercito ucraino possa organizzare unaffensiva con la finalità di scacciare i russi dalla strategica città di. Vi abbiamo già raccontato della reale opportunità di InsideOver.

DRusconi : RT @LaNotiziaTweet: Voleva andare a Palazzo Chigi. #Letta invece prepara le valigie per lo sfratto dal #Pd. È già chiaro che il leader Dem… - Mirandola59 : RT @LaNotiziaTweet: Voleva andare a Palazzo Chigi. #Letta invece prepara le valigie per lo sfratto dal #Pd. È già chiaro che il leader Dem… - sabrinatehilim : RT @LaNotiziaTweet: Voleva andare a Palazzo Chigi. #Letta invece prepara le valigie per lo sfratto dal #Pd. È già chiaro che il leader Dem… - gioporce : RT @LaNotiziaTweet: Voleva andare a Palazzo Chigi. #Letta invece prepara le valigie per lo sfratto dal #Pd. È già chiaro che il leader Dem… - MassimoChiaram7 : RT @LaNotiziaTweet: Voleva andare a Palazzo Chigi. #Letta invece prepara le valigie per lo sfratto dal #Pd. È già chiaro che il leader Dem… -