Sassuolo, è fatta per Pinamonti: cifre e dettagli della trattativa (Di martedì 9 agosto 2022) Dopo diversi giorni di trattativa, finalmente adesso è arrivata la fumata bianca. Andrea Pinamonti sarà un nuovo giocatore del Sassuolo. Con la partenza di Raspadori al Napoli, dunque, i neroverdi non si sono fatti trovare impreparati e così hanno già trovato il nuovo attaccante per mister Dionisi. Reduce da una stagione più che positiva con la maglia dell’Empoli (13 gol e 2 assist in 36 partite disputate), adesso Pinamonti dovrà colmare il vuoto lasciato da Scamacca e, come già detto, da Raspadori. Alfredo Pedullà, intanto, ci ha svelato i dettagli della trattativa. Inter Pinamonti Sassuolo Secondo il noto giornalista di Sportitalia, tra Inter e Sassuolo l’accordo totale totale sulla parte fissa e sui bonus è ... Leggi su rompipallone (Di martedì 9 agosto 2022) Dopo diversi giorni di, finalmente adesso è arrivata la fumata bianca. Andreasarà un nuovo giocatore del. Con la partenza di Raspadori al Napoli, dunque, i neroverdi non si sono fatti trovare impreparati e così hanno già trovato il nuovo attaccante per mister Dionisi. Reduce da una stagione più che positiva con la maglia dell’Empoli (13 gol e 2 assist in 36 partite disputate), adessodovrà colmare il vuoto lasciato da Scamacca e, come già detto, da Raspadori. Alfredo Pedullà, intanto, ci ha svelato i. InterSecondo il noto giornalista di Sportitalia, tra Inter el’accordo totale totale sulla parte fissa e sui bonus è ...

