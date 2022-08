Salernitana, Iervolino interviene sulla questione Mazzocchi (Di martedì 9 agosto 2022) SALERNO - Il presidente Iervolino interviene personalmente nel mercato della Salernitana e sblocca la spinosa questione Mazzocchi. Il massimo dirigente del club campano ha avuto un lungo colloquio ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 9 agosto 2022) SALERNO - Il presidentepersonalmente nel mercato dellae sblocca la spinosa. Il massimo dirigente del club campano ha avuto un lungo colloquio ...

sportli26181512 : #Salernitana, Iervolino interviene sulla questione Mazzocchi: Il massimo dirigente del club campano ha avuto un lun… - TheMadHatter23 : RT @serieApallone: Ultim'ora Salernitana, Iervolino strappa il sì a Candreva: i dettagli: Salernitana, l'esterno della Sampdoria h...... l… - serieApallone : Ultim'ora Salernitana, Iervolino strappa il sì a Candreva: i dettagli: Salernitana, l'esterno della Sampdoria h...… - robertopontillo : #salernitana il presidente iervolino scatenato è sceso in campo per il mercato e oggi proverà a chiudere almeno alt… - robertopontillo : #Salernitana pronto il poker di iervolino,candreva dia maggiore e Vilhena in forza all'Espanyol -