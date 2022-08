Roma, l’incubo dei tabaccai: 4 rapine in pochi giorni, poi la fuga armati contromano (Di martedì 9 agosto 2022) Sempre lo stesso modus operandi: gli stessi vestiti, la stessa pistola (risultata essere poi una scacciacani). E gli stessi obiettivi: mettere a segno più rapine possibili. Almeno quattro quelle compiute, in pochi giorni, nei confronti di tabaccai in zona Aurelio e Primavalle a Roma. Un incubo per i commercianti, al quale gli agenti di Polizia hanno messo la parola fine perché gli autori sono stati individuati. E arrestati. Le indagini dopo le rapine ai tabaccai Gli agenti di Polizia del XIII Distretto Aurelio hanno avviato una serie di accertamenti. E sono riusciti a trovare, in via Bonelli, il 3 agosto scorso lo scooter, un Honda Sh 100 blu, che era stato utilizzato per la rapina del 20 luglio nella tabaccheria di via Clemente III. Da lì, quindi, sono partiti i ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 9 agosto 2022) Sempre lo stesso modus operandi: gli stessi vestiti, la stessa pistola (risultata essere poi una scacciacani). E gli stessi obiettivi: mettere a segno piùpossibili. Almeno quattro quelle compiute, in, nei confronti diin zona Aurelio e Primavalle a. Un incubo per i commercianti, al quale gli agenti di Polizia hanno messo la parola fine perché gli autori sono stati individuati. E arrestati. Le indagini dopo leaiGli agenti di Polizia del XIII Distretto Aurelio hanno avviato una serie di accertamenti. E sono riusciti a trovare, in via Bonelli, il 3 agosto scorso lo scooter, un Honda Sh 100 blu, che era stato utilizzato per la rapina del 20 luglio nella tabaccheria di via Clemente III. Da lì, quindi, sono partiti i ...

