Quattro contro uno, aggressione choc: turista a terra privo di sensi (Di martedì 9 agosto 2022) Fermati 4 giovani dell'Est Europa. C'è pure un minorenne. Sono accusati di violenza aggravata: avrebbero picchiato e rapinato un turista francese, lasciandolo a terra semisvenuto Leggi su ilgiornale (Di martedì 9 agosto 2022) Fermati 4 giovani dell'Est Europa. C'è pure un minorenne. Sono accusati di violenza aggravata: avrebbero picchiato e rapinato unfrancese, lasciandolo asemisvenuto

