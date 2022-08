PSG | Mbappé propone Rashford per l'attacco

Corriere della Sera

Commenta per primo L'allenatore del Paris Saint - Germain, Galtier lancia Messi : 'Farà una grande stagione e con...'.Il tecnico delcommenta la doppietta dell'argentino nel 5 - 0 sul campo del Clermont all'esordio in Ligue 1: \''Farà bene e quando tornerà Mbappè ... Psg, Leonardo: «Neymar e Mbappé Chi vuole resta, non li imploriamo»