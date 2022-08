Perchè iPhone 14 potrebbe uscire in ritardo, ma non puoi farci nulla (Di martedì 9 agosto 2022) Il nuovo iPhone 14 potrebbe subire ritardi nella produzione e nella distribuzione. Secondo quanto riportato da PhoneArena, l'escalation in corso tra Cina e Taiwan potrebbe rappresentare un ostacolo per il prossimo smartphone della Mela. A peggiorare le cose, oltre che sul lato geopolitico, è stata la visita della presidente della camera statunitense Nancy Pelosi alle strutture della TSMC di cui Apple è uno dei principali clienti. L'azienda taiwanese si occupa della spedizione dei chip a Pegatron – anch'essa di Taiwan ma con le strutture produttive in Cina - dove vengono poi assemblati gli iPhone: il fatto che i massimi dirigenti delle due imprese fossero all'incontro con la rappresentare USA ha fatto infuriare il governo di Pechino provocando la rappresaglia dei cinesi. Numerose spedizioni di componenti sarebbero al ... Leggi su gqitalia (Di martedì 9 agosto 2022) Il nuovo14subire ritardi nella produzione e nella distribuzione. Secondo quanto riportato da PhoneArena, l'escalation in corso tra Cina e Taiwanrappresentare un ostacolo per il prossimo smartphone della Mela. A peggiorare le cose, oltre che sul lato geopolitico, è stata la visita della presidente della camera statunitense Nancy Pelosi alle strutture della TSMC di cui Apple è uno dei principali clienti. L'azienda taiwanese si occupa della spedizione dei chip a Pegatron – anch'essa di Taiwan ma con le strutture produttive in Cina - dove vengono poi assemblati gli: il fatto che i massimi dirigenti delle due imprese fossero all'incontro con la rappresentare USA ha fatto infuriare il governo di Pechino provocando la rappresaglia dei cinesi. Numerose spedizioni di componenti sarebbero al ...

