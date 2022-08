Padova | Bilardo e Rocchetti al secondo turno

(Di martedì 9 agosto 2022) Terminate le qualificazioni al “Città di'Memorial Lino Barbiero'”, torneo ITF con un montepremi di 15mila dollari che si disputa in Veneto in versione “combined” con un M25 maschile. Cinque italiane centrano il main draw, due vincono al primo

TENIPOcom : ITF M25/W15 Padova - Clay (First Round) Federica Bilardo (ITA) def. Andrea Maria Artimedi (ITA) 6-1 6-3 -

La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...Tanti i romagnoli al via nel torneo Itf Men’s Futures di Padova, il “2001 Team-Città di Padova-Memorial Lino Barbiero” (25.000 dollari, terra). Nel main-draw ...