Nuoto | Quadarella nella sua Roma per confermarsi

Non solo Gregorio Paltrinieri tra i protagonisti più attesi dell'Europeo di nuoto in programma dall'11 agosto a Roma. C'è chi è di casa nella capitale come Simona Quadarella, tornata dal Mondiale di Budapest con una medaglia negli 800 (come a Tokyo) ma alla ricerca del ... Simona Quadarella è lady Europa. Un manifesto d'oro: non perde mai, Super Simo. Da Glasgow a Roma via Budapest, non c'è gara nel mezzofondo senza il suo tocco davanti a tutte. È la nostra Ledecky, e a Roma ... Europei di nuoto a Roma, Quadarella: "Il triplete e poi Mourinho" Manca poco agli europei di nuoto: grandi speranze per Simona Quadarella, chiamata, nella sua Roma, a difendere i titoli in 400, 800 e 1500 stile libero ...