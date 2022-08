Napoli, tutto pronto per Sirigu: visite mediche in corso | VIDEO (Di martedì 9 agosto 2022) Salvatore Sirigu arriva a Villa Stuart per sostenere le visite mediche, poi ci sarà la firma: il Napoli e Spalletti si preparano ad accoglierlo. Oggi è il giorno di Salvatore Sirigu a Napoli. Il portiere italiano, rimasto svincolato dopo l’avventura al Genoa, è approdato nel club partenopeo. È infatti arrivato a Villa Stuart questa mattina Questo articolo Napoli, tutto pronto per Sirigu: visite mediche in corso VIDEO è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 9 agosto 2022) Salvatorearriva a Villa Stuart per sostenere le, poi ci sarà la firma: ile Spalletti si preparano ad accoglierlo. Oggi è il giorno di Salvatore. Il portiere italiano, rimasto svincolato dopo l’avventura al Genoa, è approdato nel club partenopeo. È infatti arrivato a Villa Stuart questa mattina Questo articoloperinè comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

