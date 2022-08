marcoconterio : ?????? Nuovamente proposto Memphis Depay alla #Juventus: il #FCBarcelona cerca una soluzione ed è pronto anche a ris… - Yuro_23 : RT @Gazzetta_it: Juve, chi è Memphis Depay: il gran giocatore che voleva essere fuoriclasse #calciomercato - sportli26181512 : Memphis Depay, il gran giocatore che voleva essere un fuoriclasse: Memphis Depay, il gran giocatore che voleva esse… - CrapanzanoRobin : RT @Gazzetta_it: Juve, chi è Memphis Depay: il gran giocatore che voleva essere fuoriclasse #calciomercato - Gazzetta_it : Juve, chi è Memphis Depay: il gran giocatore che voleva essere fuoriclasse #calciomercato -

È solo una questione di tempo prima chediventi il miglior marcatore di sempre della nazionale olandese. Attualmente si trova al secondo posto con 42 reti, appaiato a Klaas - Jan Huntelaar e distante 8 marcature dal recordman ...E ieri, tra i tanti, c'è stato un contatto con intermediari per, nome già nei radar bianconeri di recente e anche nei mesi scorsi: è stato proposto in un discorso che vedrebbe l'...KOSTIC, SI CHIUDE Potrebbe essere, anzi, dovrebbe essere, questa la giornata per il passaggio di Filip Kostic alla Juve. I bianconeri e l'Enitracht Francoforte a breve troveranno l'accordo definitivo ...Avanza il nome di Memphis Depay per l’attacco della Juventus. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport quest’oggi in edicola, che spiega come i bianconeri abbiano fatto passi in avanti per l’olandese. D ...