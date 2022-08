Mafia, il giudice Scopelliti e i fratelli Luciani hanno combattuto la dittatura della paura (Di martedì 9 agosto 2022) In Italia non c’è nessuna “rivoluzione verde” possibile, nessuna agenda climatica che tenga, senza chiudere definitivamente i conti con la Mafia, in tutte le sue fetide declinazioni. Il 9 agosto è una metafora di questa battaglia non persa e non vinta, di questa verità troppo spesso elusa dalla politica (tanto più in campagna elettorale!): il 9 agosto 1991 veniva assassinato il giudice Antonino Scopelliti, il 9 agosto 2017 nella strage di San Marco in Lamis venivano assassinati i fratelli Luciani, testimoni scomodi dell’esecuzione del boss Romito e di suo cognato, De Palma. Un filo lungo quasi trent’anni si srotola tra il 1991 e il 2017, due situazioni per molti versi lontanissime: Scopelliti magistrato che andava eliminato per terremotare il maxi processo contro Cosa Nostra arrivato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 9 agosto 2022) In Italia non c’è nessuna “rivoluzione verde” possibile, nessuna agenda climatica che tenga, senza chiudere definitivamente i conti con la, in tutte le sue fetide declinazioni. Il 9 agosto è una metafora di questa battaglia non persa e non vinta, di questa verità troppo spesso elusa dalla politica (tanto più in campagna elettorale!): il 9 agosto 1991 veniva assassinato ilAntonino, il 9 agosto 2017 nella strage di San Marco in Lamis venivano assassinati i, testimoni scomodi dell’esecuzione del boss Romito e di suo cognato, De Palma. Un filo lungo quasi trent’anni si srotola tra il 1991 e il 2017, due situazioni per molti versi lontanissime:magistrato che andava eliminato per terremotare il maxi processo contro Cosa Nostra arrivato ...

