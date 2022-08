L'ex Ilva non paga la bolletta del gas a Eni. Anche per questo Draghi ci mette un miliardo (Di martedì 9 agosto 2022) Il debito commerciale nei confronti del gruppo petrolifero ammonta a 285 milioni (al 30 giugno). Acciaierie d’Italia ha già chiesto più tempo per onorarlo Leggi su huffingtonpost (Di martedì 9 agosto 2022) Il debito commerciale nei confronti del gruppo petrolifero ammonta a 285 milioni (al 30 giugno). Acciaierie d’Italia ha già chiesto più tempo per onorarlo

