«La persona che più mi amava al mondo. Mi hai insegnato a essere libera» (Di martedì 9 agosto 2022) «Eri la persona che più mi amava al mondo e io dipendevo dal tuo giudizio severo e dolce, dal tuo sguardo dal tuo amore che mi protetto, le tue parole, i tuoi ideali che ancora oggi sono il faro della mia esistenza». Così, con un toccante post su Instagram, Alba Parietti commemora l’anniversario della morte del padre Francesco, avvenuta l’8 agosto 1997. E ricorda che è stato proprio il padre, partigiano, a insegnarle «a essere libera». Alba Parietti, la sua vita fuori e dentro la tv guarda le foto ... Leggi su iodonna (Di martedì 9 agosto 2022) «Eri lache più miale io dipendevo dal tuo giudizio severo e dolce, dal tuo sguardo dal tuo amore che mi protetto, le tue parole, i tuoi ideali che ancora oggi sono il faro della mia esistenza». Così, con un toccante post su Instagram, Alba Parietti commemora l’anniversario della morte del padre Francesco, avvenuta l’8 agosto 1997. E ricorda che è stato proprio il padre, partigiano, a insegnarle «a». Alba Parietti, la sua vita fuori e dentro la tv guarda le foto ...

gparagone : Andrea @AStramezzi, medico che cura e meravigliosa persona, è per VOI. È per l'Italia. #ItalExit… - StefanoFeltri : Conosco @CarloCalenda da quattordici anni. Pensavo che fosse un ambizioso ma una persona seria e con anche delle ca… - poliziadistato : Corrado, 99 anni, ex Maresciallo delle Guardie di PS ha accompagnato in @Questura_MI la persona che lo aiuta in cas… - covrtana : Io ormai parlo con mia madre di Rhysand come se fosse una persona che conosco veramente - ciammellona : non lo vedi che tuo figlio è diverso da te? sai chiederti solo perche non piu che persona è? personalmente mi hai d… -