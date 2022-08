La miglior performance

(Di martedì 9 agosto 2022) Negli anni ’70 metà della popolazione italiana soffriva di mal di pullman, mal d’auto. Io, appena sentivo l’odore dei sedili della Fiat 1.100 di mio cognato, mi sentivo mancare. Oggi invece non senti più nessuno patire il pullman. Nel 2001 andai a fare una serata a Marciano Marina (Elba). I traghetti a Piombino erano sospesi a causa del mare mosso. Presi il primo traghetto con permesso di partire. Arrivato sull’isola, quello del ricevimento mi guardò e mi fece: “Sono trent’anni che ricevo turisti, ma non ne ho mai visto uno nelle sue condizioni per il mal di mare”. In effetti intanto che mi trascinavo in albergo, la gente che incontravo diceva: “E’ arrivato in traghetto?”, “Mamma mia, guarda quel signore che cera, sembra un siringheros” (popolazione amazzonica che rifiuta la televisione). Un tipo alto mi fece: “Scusi, ma lei a Milano patisce anche il tram?”. Io: “Sì sì, patisco tutto”. ...

alladimashdears : RT @MarinaGelashvi6: @D38301104 Il nostro principe è bellissimo, canta con perfezione. Ogni performance ti conquisterà sempre di più...Il m… - MalyskaDi : RT @MarinaGelashvi6: @D38301104 Il nostro principe è bellissimo, canta con perfezione. Ogni performance ti conquisterà sempre di più...Il m… - alla_mamaeva : RT @MarinaGelashvi6: @D38301104 Il nostro principe è bellissimo, canta con perfezione. Ogni performance ti conquisterà sempre di più...Il m… - sergej_mamaev : RT @MarinaGelashvi6: @Helendear005 Il nostro principe kazako è bellissimo, canta con perfezione. Ogni performance ti conquisterà sempre di… - dqrodina16 : RT @MarinaGelashvi6: @Helendear005 Il nostro principe kazako è bellissimo, canta con perfezione. Ogni performance ti conquisterà sempre di… -

ScreenWEEK - Cinema e Serie TV

Sur Awward 2021 -film. Sabato 3 settembreOre 19.00poetico musicale di D'Agostini Poetry Project. Ore 21.15 Freaks Out: Regia di Gabriele Mainetti (2021/141'). David di Donatello ...... per lui e la Seydoux che lo affianca come compagna di vita e assistente diorganiche, ...story deliziosa e struggente che ha tutte le potenzialità per arrivare alla cinquina per il... My Policeman: Il cast riceverà il TIFF Tribute Award for Performance Soffro il mal di mare, moltissimo. Eppure la migliore serata che ricordi l'ho fatta dopo un viaggio da incubo nel Tirreno ...Ecco le società che a Piazza Affari si sono distinte per performance su Ftse Mib, Star, All Share ed Egm nella giornata di lunedì 8 agosto. Le quotazioni e i casi di borsa di oggi: Bper, Stellantis, T ...