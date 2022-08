La materia prende forma (Di martedì 9 agosto 2022) Lo aveva anticipato, qualche anno fa, Marco Ferrari nel suo saggio “Architettura e materia” (Quodlibet Studio), lo sperimentano quotidianamente architetti e designer oggi: nell’epoca dell’immateriale, la materia si riprende il centro della scena, riaffermandosi come valore in se?, tra cambiamenti climatici, conflitti geopolitici e problemi di approvvigionamento che stanno sconvolgendo asset produttivi, creativi e industriali. Non e? un caso quindi che nascano progetti come “materia Viva”: «Un collettivo di giovani designer che opera tra Marcianise e Napoli» – spiega Maria d’Ambrosio, ideatrice del progetto – «che a partire dalla tradizione locale del tufo, lavorano sulla possibilita? di mescolare scarti di tufo (che raccontano la stratificazione geologica di Napoli) alla resina e al polistirolo ... Leggi su linkiesta (Di martedì 9 agosto 2022) Lo aveva anticipato, qualche anno fa, Marco Ferrari nel suo saggio “Architettura e” (Quodlibet Studio), lo sperimentano quotidianamente architetti e designer oggi: nell’epoca dell’imle, lasi riil centro della scena, riaffermandosi come valore in se?, tra cambiamenti climatici, conflitti geopolitici e problemi di approvvigionamento che stanno sconvolgendo asset produttivi, creativi e industriali. Non e? un caso quindi che nascano progetti come “Viva”: «Un collettivo di giovani designer che opera tra Marcianise e Napoli» – spiega Maria d’Ambrosio, ideatrice del progetto – «che a partire dalla tradizione locale del tufo, lavorano sulla possibilita? di mescolare scarti di tufo (che raccontano la stratificazione geologica di Napoli) alla resina e al polistirolo ...

